"Кровью себе бутсы мазали". Опытный иностранец - о жизни в Казахстане

Экс-защитник сборной Беларуси и клубов КПЛ Никита Наумов в интервью Football.by рассказал о жизни в Казахстане, сообщают Vesti.kz.

В Казахстане Наумов выступал за талдыкорганский "Жетысу" и петропавловский "Кызыл-Жар".

- Петропавловск находится на самом севере Казахстана. Там, говорят, даже весной морозно и снежно?

- Как-то в июне уходили с вечерней тренировки. Я шел в шортах, майке и сланцах. А прямо на следующий день с утра - уже в теплом байковом костюме, куртке и шапке. То есть за такое короткое время температура резко упала с 25 до 5 градусов. Да и те ощущались как мороз. Потому что там большие ветра. Да и вообще, прохладно. За все лето, наверное, только недельку-полторы подержалась жара под сорок градусов. А так, там в основном свежо.

- На какой наш город похож?

- На Новополоцк. Правда, он вдоль одной длинной прямой улицы пролегает - Молодежной. А Петропавловск чуть разбросан, потому что там таких улиц три. Я если и ездил, то только по ним — на окраинах не бывал. Да и вообще, особо никуда не выходил. Мы жили в гостинице. Там же и кушали. Рядом - стадион. Один большой торговый центр есть - вот туда ездили. Летом пару раз всей командой выбирались на отдых в парк с открытым бассейном. Снимали там домики, мясо жарили. Ну и, понятно, в городе заходили в заведения - того же шашлыка из баранины покушать. Вкуснятина все-таки.

- Бешбармак в Казахстане руками едят?

- Да. Однако никто не запрещает попросить столовые приборы. Есть же разные заведения. В одних тебе принесут ложки-вилки. В других можешь на полу сидеть и руками кушать. Но это не обязательно.

- Жирное это блюдо?

- Опять же, его готовят по-разному. Или с картошкой, или с листами из теста, как для лазаньи. А так, и свинины там много, и говядины, и лука.

- Что привезли из Петропавловска?

- Только конину. Она как колбаса - мне очень нравится. У меня дома ее, правда, почти никто не ест - только я и отец. Ну и захватил в подарок коньяк. А сувениров домой уже успел привезти до этого.

- Перед началом сезона в "Кызыл-Жаре" на стадионе барана резали?

- Не на стадионе. И не перед всей командой. Просто руководство клуба купило барана, зарезало его и раздало малоимущим. Вот и все. Это в "Жетысу" его на поле резали. Потом ребята кровью себе бутсы мазали, а голкиперы - штанги своих ворот.

- В кульминации этого обряда отвернуться не хотелось?

- А я особо и не смотрел. Церемония как проходила? Игроки, которые по своей вере мусульмане, садились на поле и молились. Мы, приезжие, на колено вставали. Барана при этом возле углового флажка резали. Но я говорю - туда даже не смотрел. Тем более он же при этом звуков никаких не издает. Кому было надо, те к нему потом подходили. Я - сразу мимо.

Добавим, что в начале этого года экс-защитник казахстанских клубов принял предложение "Витебска".