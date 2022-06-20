Крепкий характер. Как "Актобе" спасает матчи и рвется к чемпионству в КПЛ

"Актобе" одержал очередную победу на последних минутах и закрепился в статусе команды с крепким характером. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как западно-казахстанский клуб спасает матчи и претендует на чемпионство.
Волевые качества "Актобе" начал проявлять еще при Владимире Муханове, но тогда символом этих успехов, скорее, являлся Уго Видемон. Французский вингер вытаскивал команду в матчах с "Атырау" и "Аксу".
Между отставкой Муханова и назначением Карповича один матч "Актобе" возглавлял Петр Бадло и при нем команде также потребовалось сначала пропустить и лишь затем ответить сопернику двумя голами.
Первую победу при Карповиче "Актобе" одержал в сверхэмоциональном матче с "Тоболом". Команда находилась в меньшинстве, но имела приемлемый результат - 1:1. Однако новый тренер рискнул и в компенсированное время выпустил свежего игрока атаки Жерара Гоу. Тот нашел момент и затолкал мяч на 102-й минуте.
В минувшем, 14-м туре, "Актобе" снова как следует потрепал нервы своим болельщикам в ответном дерби с "Атырау". Второй матч кряду команда Карповича заканчивала в меньшинстве, но это не мешало им идти в атаку. Автогол Ибрагимова и гол Балашова принесли очередные, вырванные потом и кровью три очка.
"Актобе" в этом сезоне забил восемь голов после 70-й минуты, и это еще один факт, указывающий, что команда не сдается в конце игр.
С одной стороны, столько волевых побед придают коллективу уверенности, их психологическая устойчивость весьма высока. Но поставить на поток такие победы невозможно, а значит необходимо повысить качество игры.
Класс игроков, подобранных в "Актобе", позволяет им рассчитывать на более уверенные результаты. Над этим Карповичу еще предстоит поработать. Но пока команда живет эмоциями, и удача на стороне красно-белых.
После 12 матчей "Актобе", набрав 20 очков, занимает пятое место в турнирной таблице и отстает на четыре балла от лидирующей "Астаны", сыгравшей на матч больше.
Реклама