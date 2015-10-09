Красные карточки и фолы: в КФФ объяснили спорные моменты 15-го тура КПЛ

Директор департамента судейства и инспектирования КФФ Нуну Алешандре Паррейра де Каштру опубликовал разъяснения по отдельным игровым эпизодам 15-го тура КПЛ, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Женис - Улытау

45-я минута - ближе к боковой линии игрок хозяев №2 и игрок гостей №19 борются за мяч. Когда игрок хозяев падает, у игрока гостей было достаточно места, чтобы поставить ногу на землю, но он наступает шипами на соперника очень близко к области паха, явно подвергая опасности его здоровье. Он даже не пытался избежать этого контакта, несмотря на то, что почувствовал наступание.

Арбитр находился далеко и не заметил эпизод, как и помощник арбитра №1.

VAR справедливо вмешался и рекомендовал просмотр (OFR). Арбитр принял верное окончательное решение - показать красную карточку игроку гостей №19.

Кызылжар - Ордабасы

19-я минута - во время атаки команды хозяев защитник гостей №14 и нападающий №84 борются за мяч, направляясь к воротам гостей, и перед ними находится только вратарь. Когда они почти добегают до штрафной, но еще вне ее, защитник вытягивает ногу, чтобы сыграть в мяч, но не попадает по нему и сбивает соперника, явно лишая его очевидной возможности забить гол (DOGSO).

Арбитр находился рядом и правильно назначил прямой штрафной удар и показал красную карточку защитнику.

VAR справедливо не вмешался.

Елимай - Тобол

12-я минута - во время атаки команды хозяев нападающий №77 и защитник гостей №5 борются за мяч. Когда они находятся очень близко к штрафной, оба вытягивают ноги, чтобы сыграть в мяч. Нападающий отбрасывает мяч далеко вперед. Согласно видеозаписи, контакта со стороны защитника с какой-либо частью тела нападающего не было.

Арбитр правильно позволил продолжить игру, так как фола не было. Даже если бы фол и имел место, это не было бы очевидной возможностью забить гол (DOGSO), так как мяч не находился под контролем у нападающего, и у вратаря были бы реальные шансы завладеть мячом.

VAR справедливо не вмешался, так как нет доказательств нарушения.

45-я минута - в попытке овладеть мячом, направляясь к воротам гостей, игрок гостей №55 и игрок хозяев №7 борются за мяч. Нападающий хозяев №7 вытягивает ногу, чтобы сыграть в мяч, но наступает на него, теряет равновесие и падает.

Арбитр правильно позволяет продолжить игру, так как защитник №55 не нарушал правила.

VAR справедливо не вмешался, так как со стороны игрока гостей №55 не было нарушения в атакующей фазе игры (APP).

Актобе - Атырау

87-я минута - ближе к центральной линии поля игрок хозяев №20 поднимает левую ногу очень высоко, даже с небольшим прыжком, и шипами попадает в грудь соперника №33, который находился прямо перед ним, явно подвергая опасности здоровье соперника (серьезная опасная игра).

Арбитр ошибочно показал игроку хозяев №20 только желтую карточку.

VAR справедливо вмешался, рекомендовав просмотр (OFR) с предложением показать красную карточку.

Арбитр принял неверное окончательное решение, оставив первоначальное - желтую карточку.