КПЛ
Сегодня 14:14
 

В КПЛ хотят вернуть известного форварда. Его карьеру чуть не завершил Ибрагимович

Джордже Деспотович. Фото: ©ФК "Борац"

Сербский нападающий Джордже Деспотович вёл переговоры с кызылординским "Кайсаром", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Сербский нападающий Джордже Деспотович вёл переговоры с кызылординским "Кайсаром", сообщает корреспондент Vesti.kz.

34-летний форвард в настоящее время находится в статусе свободного агента, а его представители активно ищут Деспотовичу клуб. Агенты предложили "Кайсару" кандидатуру серба, учитывая, что "волки" испытывают проблемы в атаке.

В ближайшее время "Кайсар" планирует подписать другого нападающего, а сам переход Деспотовича в клуб из Кызылорды сорвался по неизвестным причинам.

Добавим, что ранее у опытного футболиста появились варианты продолжения карьеры в российской медиалиге.

Последним клубом Деспотовича был тайский "Бурирам Юнайтед", а до этого он играл за боснийский "Борац". В Казахстане футболист известен по успешным выступлениям в таких клубах, как "Жетысу", "Кайрат", "Астана" и "Тобол". Затем Деспотович играл в чемпионате России, проявив себя в "Оренбурге", "Рубине" и "Арсенале".

В 2018 году на тот момент нападающий "Астаны" был близок к подписанию контракта с американским "Лос-Анджелес Гэлакси", однако переход сорвался из-за трансфера шведского бомбардира Златана Ибрагимовича. В интервью СМИ Деспотович заявил, что из-за срыва перехода подумывал о завершении карьеры.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 7-1 11
2 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
3 Окжетпес 5 3 2 0 9-5 11
4 Ордабасы 5 2 3 0 8-4 9
5 Кызылжар 5 2 2 1 8-4 8
6 Астана 5 2 2 1 7-6 8
7 Улытау 5 2 2 1 5-4 8
8 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
9 Актобе 5 2 1 2 7-7 7
10 Иртыш 5 1 3 1 7-7 6
11 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5
12 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
13 Женис 5 0 3 2 2-8 3
14 Алтай УК 5 0 2 3 2-5 2
15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2
16 Каспий 5 0 1 4 2-7 1

