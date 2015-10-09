В КПЛ хотят вернуть известного форварда. Его карьеру чуть не завершил Ибрагимович

Сербский нападающий Джордже Деспотович вёл переговоры с кызылординским "Кайсаром", сообщает корреспондент Vesti.kz.

34-летний форвард в настоящее время находится в статусе свободного агента, а его представители активно ищут Деспотовичу клуб. Агенты предложили "Кайсару" кандидатуру серба, учитывая, что "волки" испытывают проблемы в атаке.

В ближайшее время "Кайсар" планирует подписать другого нападающего, а сам переход Деспотовича в клуб из Кызылорды сорвался по неизвестным причинам.

Добавим, что ранее у опытного футболиста появились варианты продолжения карьеры в российской медиалиге.

Последним клубом Деспотовича был тайский "Бурирам Юнайтед", а до этого он играл за боснийский "Борац". В Казахстане футболист известен по успешным выступлениям в таких клубах, как "Жетысу", "Кайрат", "Астана" и "Тобол". Затем Деспотович играл в чемпионате России, проявив себя в "Оренбурге", "Рубине" и "Арсенале".

В 2018 году на тот момент нападающий "Астаны" был близок к подписанию контракта с американским "Лос-Анджелес Гэлакси", однако переход сорвался из-за трансфера шведского бомбардира Златана Ибрагимовича. В интервью СМИ Деспотович заявил, что из-за срыва перехода подумывал о завершении карьеры.

