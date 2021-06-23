Контракт и конкуренция. Почему кандидат в сборную Казахстана не заиграл в "Тоболе" и возвращается в "Шахтер"

Оралхан Омиртаев по-прежнему является одним из самых талантливых нападающих страны, но его период в "Тоболе" оказался малопродуктивным. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что не получилось у форварда в Костанае и сможет ли он перезапустить карьеру в родном "Шахтере".

Два года назад "Шахтер" хотел удержать своего воспитанника, но Омиртаев был настроен на переход в "Тобол" - все-таки более амбициозный клуб, и, главное, в Костанае игроку предлагали гораздо больше в финансовом плане.

Но, помимо хорошего контракта, игроку предстояло выдержать более серьезную конкуренцию и требования со стороны Григория Бабаяна. В итоге за полтора года он провел лишь 17 матчей в чемпионате, из них лишь дважды выходил в основе и ни разу не провел на поле все 90 минут. У нападающего накопилось лишь 311 игровых минут за прошлый и нынешний сезон. Чтобы понять разницу, только в 2019 году за "Шахтер" он сыграл в два раза больше по времени.

При этом эпизодические выходы на замену со стороны форварда то и дело приносили пользу, но даже после результативных действий место в основе игрок не получал.

В июле Омиртаеву будет 23 года, и это уже тот возраст, когда игрока никто не должен называть подающим надежды, ему необходимо доказывать здесь и сейчас. Четыре гола за сезон могли положительно воспринимать в "Шахтере", тем более когда тебе 19 лет, но сейчас требования растут.

Однако пока карьера Омиртаева - это вспышки. Он, как правило, уходит в тень после важного гола. Вероятное возвращение в "Шахтер" выглядит логичным шагом, только это стоило сделать еще в начале сезона, ведь после прихода Неманьи Николича и Элгуджи Лобжанидзе стало очевидно, что казахстанский нападающий будет максимум выходить со скамейки.

В "Шахтере" сейчас уделяют внимание воспитанникам, и есть тренер, который готов работать с молодыми футболистами. Учитывая предстоящий старт в Лиге конференций и Кубке Казахстана, Омиртаев должен получить достаточно игрового времени, тем более нынешние нападающие "горняков" Айдос Таттыбаев и Мартин Тошев пока не блещут результативностью.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!