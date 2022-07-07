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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Конкурс прогнозов" КПЛ-2022: назван 11-й победитель и перенесенный матч

"Конкурс прогнозов" КПЛ-2022: назван 11-й победитель и перенесенный матч
©Vesti.kz

На Vesti.kz продолжается "Конкурс прогнозов", приуроченный к чемпионату Казахстана по футболу 2022 года.

Напоминаем, теперь победитель будет определяться после каждого тура, а по итогам "Конкурса прогнозов" будет объявлен и общий победитель. За победу в туре можно получить 5 000 тенге.

Так, в 16-м туре "Конкурса прогнозов" победителем стал пользователь Макеев Кадахмет, который набрал 14 очков.

Для получения приза победителю нужно предоставить в редакцию на номер +7 707 202 44 22 копию документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего наличие счета в банке.

А в "Конкурсе прогнозов" сейчас можно поставить на перенесенный матч 12-го тура КПЛ-2022, в котором сыграют "Туран" и "Актобе". Это можно сделать по следующей ссылке.

Что вам нужно делать?

Чтобы стать участником конкурса, вам нужно быть зарегистрированным или зарегистрироваться на сайте Vesti.kz и в разделе КПЛ-2022 оставлять свои прогнозы на матчи каждого тура.  

Порядок подачи заявок

Участники оставляют прогнозы результатов матчей на странице конкурса, созданной организаторами. Один участник может выставить только один прогноз в текущем туре и при необходимости изменять его. Прогноз на предстоящий матч принимается не позднее чем за час до начала матча по времени Нур-Султана.

Когда завершится конкурс?

"Конкурс прогнозов" продлится до конца КПЛ-2022, то есть до 6 ноября 2022 года. По итогам будет определен общий победитель.

Как будут определены победители? 

Победители после каждого тура и общий победитель конкурса будут названы на сайте Vesti.kz в новости после завершения каждого тура чемпионата Казахстана 2022 года. Победителем станет участник, который наберет наибольшее количество очков по итогам тура, а общим победителем - набравший наибольшее количество очков по итогам всего конкурса.  

При равенстве результатов победителем является тот, кто набрал наибольшее количество очков в категории "Матч тура". При равенстве и этих значений победитель выбирается случайным образом с помощью сервиса random.org.

Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их в комментариях к этой новости.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 8 3 4 33-16 27
2 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26
3 Актобе 14 8 2 4 20-17 26
4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23
6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23
7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22
8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21
9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17
10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17
11 Туран 13 3 7 3 11-12 16
12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15
13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12
14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10

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Метки:
Конкурс прогнозов КПЛ

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