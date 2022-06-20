"Конкурс прогнозов" КПЛ-2022: добавлен следующий тур и назван девятый победитель

На Vesti.kz продолжается "Конкурс прогнозов", приуроченный к чемпионату Казахстана по футболу 2022 года.

Напоминаем, теперь победитель будет определяться после каждого тура, а по итогам "Конкурса прогнозов" будет объявлен и общий победитель. За победу в туре можно получить 5 000 тенге.

Так, в 14-м туре "Конкурса прогнозов" победителем стал пользователь Askhat, который набрал 14 очков.

Для получения приза победителю нужно предоставить в редакцию на номер +7 707 202 44 22 копию документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего наличие счета в банке.

А в "Конкурсе прогнозов" уже доступен 15-й тур КПЛ-2022, матчи которого пройдут 25 и 26 июня. Центральным матчем будет игра в Актобе, в которой "Актобе" примет "Астану". Участники могут делать свои прогнозы по следующей ссылке.

Что вам нужно делать?

Чтобы стать участником конкурса, вам нужно быть зарегистрированным или зарегистрироваться на сайте Vesti.kz и в разделе КПЛ-2022 оставлять свои прогнозы на матчи каждого тура.

Порядок подачи заявок

Участники оставляют прогнозы результатов матчей на странице конкурса, созданной организаторами. Один участник может выставить только один прогноз в текущем туре и при необходимости изменять его. Прогноз на предстоящий матч принимается не позднее чем за час до начала матча по времени Нур-Султана.

Когда завершится конкурс?

"Конкурс прогнозов" продлится до конца КПЛ-2022, то есть до 6 ноября 2022 года. По итогам будет определен общий победитель.

Как будут определены победители?

Победители после каждого тура и общий победитель конкурса будут названы на сайте Vesti.kz в новости после завершения каждого тура чемпионата Казахстана 2022 года. Победителем станет участник, который наберет наибольшее количество очков по итогам тура, а общим победителем - набравший наибольшее количество очков по итогам всего конкурса.

При равенстве результатов победителем является тот, кто набрал наибольшее количество очков в категории "Матч тура". При равенстве и этих значений победитель выбирается случайным образом с помощью сервиса random.org.

О главном призе мы расскажем более подробно в ближайшее время. Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их в комментариях к этой новости.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 7 3 3 28-12 24 2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22 3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21 4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21 5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20 6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19 7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19 8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17 9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16 10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15 11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13 12 Туран 11 2 6 3 7-10 12 13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12 14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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