Конфликт? Лидер сборной Армении сделал неожиданное заявление о Бабаяне

Защитник и капитан сборной Армении Вараздат Ароян вспомнил об уходе из "Астаны" по итогам сезона-2023. Сейчас опытный футболист сомневается, хочет ли играть в Казахстане, передают Vesti.kz.

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После вчерашней игры между сборными Армении и Казахстана (2:1) Ароян пообщался с журналистами. В ходе диалога была затронута тема его выступлений в чемпионате Казахстана в составе "Астаны".

"Если честно, не знаю, хочу ли вернуться в Казахстан. Сейчас "Астану" тренирует другой специалист. Когда я переходил в столичный клуб в 2021 году, "Астану" тренировал Андрей Тихонов. С ним мы легко нашли легкий язык. С нынешним тренером (Григорием Бабаяном - Прим. ред.) у нас не сложилось. Тем не менее я всегда переживаю за "Астану" и желаю ей только самого наилучшего", - цитирует слова футболиста Meta-ratings.kz.

Напомним, что с начала этого года Ароян выступает в составе китайского клуба "Циндао Вест Кост".

Всего, за два периода в "Астане", Вараздат провел 44 официальных матча, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.