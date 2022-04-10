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Команда тренера сборной Казахстана набрала очки во втором матче подряд в КПЛ

Команда тренера сборной Казахстана набрала очки во втором матче подряд в КПЛ
©ФК "Кызыл-Жар"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Туркестанский "Туран" и петропавловский "Кызыл-Жар" сыграли вничью в матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла в Туркестане и завершилась со счетом 0:0.

Подопечные Андрея Карповича набрали очки во втором матче подряд после серии из трех поражений. "Кызыл-Жар" набрал четыре очка и догнал "Акжайык" и "Аксу". Команда главного тренера сборной Казахстана занимает 12-е место в турнирной таблице, а "Туран" располагается на 13-й строчке с двумя баллами.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11
2 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10
3 Тобол 5 3 1 1 7-3 10
4 Каспий 5 3 1 1 4-2 10
5 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7
6 Атырау 5 2 1 2 4-4 7
7 Актобе 5 2 1 2 5-6 7
8 Астана 4 2 0 2 4-4 6
9 Тараз 4 1 2 1 2-2 5
10 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4
11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4
12 Кызыл-Жар 5 1 1 3 2-5 4
13 Туран 4 0 2 2 0-4 2
14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1

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Метки:
КПЛ Кызыл-Жар СК Туран ФК

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