В клубе КПЛ предложили пойти на сокращение зарплат. Игроки массово уходят

Игрокам туркестанского "Турана" предложили пойти на добровольное понижение заработной платы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Максимальная зарплата, которую в текущей непростой финансовой ситуации может платить клуб, составляет один миллион тенге в месяц. Это в несколько раз меньше, чем было прописано в контрактах.
Иностранные футболисты в ближайшее время намерены покинуть "Туран", как это ранее сделал вратарь сборной Азербайджана Эмиль Балаев. Ставка будет сделана на местных воспитанников.
После 13 туров КПЛ команда разместилась на 12-м месте, имея в активе 12 очков.
Реклама