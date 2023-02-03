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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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У клуба КПЛ сорвался матч с киевским "Динамо" на сборах в Турции

У клуба КПЛ сорвался матч с киевским "Динамо" на сборах в Турции
©ФК "Кайсар"

Кызылординский "Кайсар" не сыграет с киевским "Динамо" на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч должен был пройти сегодня, 3 февраля. У "Динамо" была запланирована игра с житомирским "Полесьем", после чего произошла замена на "Кайсар".

Позже пресс-служба украинского клуба сообщила о том, что "Динамо" вместо "Кайсара" проведет контрольную встречу с "Унирей" из Румынии.

Отметим, что ранее кызылординцы определились с соперниками на сборах. В этом графике не значилась игра с "Динамо".

Напомним, что в сезоне-2022 "Кайсар" занял второе место в первой лиге и вернулся в премьер-лигу. В межсезонье новым главным тренером кызылординского клуба стал россиянин Виктор Кумыков, известный казахстанским болельщикам по работе в "Атырау", "Ордабасы", "Шахтере", "Елимае", "Есиле".

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Метки:
Кайсар ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ Динамо Киев

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