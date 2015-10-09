Клуб Шпилевского объявил о матче с "Кайратом"

Алматинский "Кайрат" сыграет с нижегородским "Пари НН" на предсезонных сборах в Турции, сообщают Vesti.kz.

Матч в Белеке запланирован на 19 феврале. Всего, клуб Алексея Шпилевского помимо игры с "Кайратом" проведет встречи с московским "Торпедо" (обе игры 7 февраля), красноярским "Енисеем" и "Оренбургом" (оба матча 13 февраля).

Встреча с алматинцами станет заключительной для "Пари НН" на этих сборах.

После 18 туров МИР РПЛ "Пари НН" располагается на 14-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 14 очков.

Напомним, Шпилевский тренировал "Кайрат" с 2019 по 2021 год. Под его руководством алматинцы выиграли КПЛ-2020.

Добавим, что "Кайрат" 20 января проведет домашний матч против бельгийского "Брюгге" на общем этапе Лиги чемпионов. В ночь с 28 на 29 января команда Рафаэля Уразбахтина сыграет на выезде с лондонским "Арсеналом".

