КПЛ
Сегодня 15:10
 

Клуб из самого богатого региона Казахстана остался без домашнего стадиона

  Комментарии

ФК "Атырау" рискует остаться без домашних матчей премьер-лиги в будущем году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Департамент лицензирования и сертификации Казахстанской федерации футбола (КФФ) не допустил ни одну из арен – стадионы "Мунайшы", "Судоремонтник" и "Томарлы" к проведению игр КПЛ.

Основная арена значительно устарела и требует реновации футбольного поля, которое эксплуатируется долгие годы. В скором времени на стадионе начнётся реконструкция, которая затронет трибуны, внутренние помещения и футбольное поле. Тем не менее, до старта нового сезона в премьер-лиге ремонтные работы не успеют закончиться, в связи с чем "нефтяники" планируют принимать соперников в другом городе.

Добавим, что "Атырау" под руководством белорусского тренера Виталия Жуковского смог спастись от вылета из премьер-лиги-2025, заняв 13-е место.

В уходящем году Атырауская область заняла первое место в республике по уровню ВРП (валовой региональный продукт) на душу населения.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

