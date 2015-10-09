Клуб из самого богатого региона Казахстана остался без домашнего стадиона

ФК "Атырау" рискует остаться без домашних матчей премьер-лиги в будущем году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Департамент лицензирования и сертификации Казахстанской федерации футбола (КФФ) не допустил ни одну из арен – стадионы "Мунайшы", "Судоремонтник" и "Томарлы" к проведению игр КПЛ.

Основная арена значительно устарела и требует реновации футбольного поля, которое эксплуатируется долгие годы. В скором времени на стадионе начнётся реконструкция, которая затронет трибуны, внутренние помещения и футбольное поле. Тем не менее, до старта нового сезона в премьер-лиге ремонтные работы не успеют закончиться, в связи с чем "нефтяники" планируют принимать соперников в другом городе.

Добавим, что "Атырау" под руководством белорусского тренера Виталия Жуковского смог спастись от вылета из премьер-лиги-2025, заняв 13-е место.

В уходящем году Атырауская область заняла первое место в республике по уровню ВРП (валовой региональный продукт) на душу населения.

