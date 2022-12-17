Клуб РПЛ проявляет интерес к игроку "Кайрата" Гулжигиту Алыкулову

Футбольный агент Владимир Осипов рассказал "РБ Спорт", что российский клуб из второй восьмерки РПЛ проявляет интерес к 22-летнему вингеру "Кайрата" и сборной Кыргызстана Гулжигиту Алыкулову. Однако до конкретного предложения дело пока так и не дошло.

"К Гулжигиту есть интерес от одного клуба из второй восьмерки российской премьер-лиги. Но пока этот интерес не приведен в конкретное предложение. Когда будет конкретика? Пока все на уровне селекционеров, скаутов, спортивных директоров", - заявил Осипов.

В КПЛ-2022 Алыкулов провел 18 матчей, в которых забил два гола. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 600 тысяч евро, а его контракт с алматинским клубом действует до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что Гулжигит категорично настроен уйти из "Кайрата", несмотря на действующее соглашение.

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