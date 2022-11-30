Клуб КПЛ вышел на экс-футболиста киевского "Динамо"

Таджикский тренер Виталий Левченко может возглавить "Атырау", сообщает корреспондент Vesti.kz.
50-летний специалист готов работать в КПЛ, однако имеет действующий контракт с узбекистанским "Нефтчи".
До этого Левченко контактировал и с другими казахстанскими командами на предмет возможного трудоустройства.
Ранее Левченко работал с юношескими и молодежными сборными Украины и Таджикистана, а также "Истиклолом" и "Худжандом" (оба - Таджикистан). В бытность игроком выступал за сборную своей страны и вторую команду киевского "Динамо".
Реклама