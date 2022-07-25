Клуб КПЛ вернет казахстанского защитника из Европы

Кандидат в сборную Казахстана Тимур Рудосельский близок к подписанию контракта с "Тураном", сообщает корреспондент Vesti.kz.
В ближайшее время клуб КПЛ должен официально объявить о трансфере.
Ранее Рудосельский вел переговоры с армянскими клубами "Лернаин Арцахе" и "Пюник". Также им интересовались команды из Мальты.
Рудосельский является воспитанником "Кайрата", за который сыграл свыше 60 матчей. В Армении он выступал за "Лори", "Севан" и "Нораванк".
Также на протяжении нескольких месяцев Рудосельский защищал цвета израильского "Хапоэля" из Петах-Тиквы. В 2017 и 2021 годах вызывался в сборную Казахстана, однако дебютировать в ней пока не успел.
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