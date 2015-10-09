Клуб КПЛ усилился легионером за 366 миллионов

ФК "Ордабасы" объявил о подписании румынского легионера Михая Кэпэцынэ, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу шымкентцев.

29-летний румынский легионер является воспитанником румынского футбола.

Кэпэцынэ выступал в Румынии за "Волунтари", "Университатя Крайова" и "FC Olt Slatina". Для него, это первый зарубежный опыт в карьере.

Трансферная стоимость румына оценивается в 600 тысяч евро (около 366 миллионов тенге).