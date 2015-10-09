Клуб КПЛ усилился чемпионом и потерял вратаря

28-летний белорусский нападающий Всеволод Садовский стал игроком футбольного клуба "Женис", передают Vesti.kz.

Садовский - воспитанник клуба "Минск". Профессиональную карьеру начинал в 2016 году в команде "Звезда-БГУ". Также выступал за "Энергетик-БГУ", "Динамо Брест" и "Рух". С 2022 по 2025 год защищал цвета "Ордабасы", с которым стал чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны. Последним клубом форварда была польская "Котвица".

Тем временем 22-летний вратарь "Жениса" Алишер Сулеймен продолжит карьеру в "Атырау".

Сулеймен выступал за "Женис" с 2021 года и был основным голкипером команды во второй и первой лигах. Всего он провел 75 матчей, в 28 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.