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КПЛ
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Клуб КПЛ усилился чемпионом и потерял вратаря

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Клуб КПЛ усилился чемпионом и потерял вратаря ©ФК "Ордабасы"

28-летний белорусский нападающий Всеволод Садовский стал игроком футбольного клуба "Женис", передают Vesti.kz.

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28-летний белорусский нападающий Всеволод Садовский стал игроком футбольного клуба "Женис", передают Vesti.kz.

Садовский - воспитанник клуба "Минск". Профессиональную карьеру начинал в 2016 году в команде "Звезда-БГУ". Также выступал за "Энергетик-БГУ", "Динамо Брест" и "Рух". С 2022 по 2025 год защищал цвета "Ордабасы", с которым стал чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны. Последним клубом форварда была польская "Котвица".


Тем временем 22-летний вратарь "Жениса" Алишер Сулеймен продолжит карьеру в "Атырау".

Сулеймен выступал за "Женис" с 2021 года и был основным голкипером команды во второй и первой лигах. Всего он провел 75 матчей, в 28 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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