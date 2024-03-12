Клуб КПЛ решил судьбу легионера за 800 тысяч евро

"Ордабасы" объявил об уходе правого защитника Ауро, сообщают Vesti.kz. Он выступал за шымкентский клуб с марта 2023 года.

На счету 28-летнего бразильца 27 матчей и один гол, а также два ассиста в составе "Ордабасы". В прошлом сезоне Ауро помог шымкентскому клубу впервые в истории завоевать чемпионство.

До Казахстана он выступал на родине за "Сантос", "Сан-Паулу", "Америку" и "Спорт Ресифи". Также он выступал в МЛС за "Торонто" (Канада).

По данным Transfermarkt бразилец оценивается в 800 тысяч евро.