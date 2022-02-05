Клуб КПЛ решил судьбу легионера и подписал новичка

Уральский "Акжайык" продлил контракт с грузинским форвардом Лукой Имнадзе, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Имнадзе перешел в "Акжайык" в июле прошлого года. В составе уральского клуба он 13 матчей (семь в КПЛ и шесть в Кубке), в которых забил два гола (1+1).

Ранее 24-летний игрок выступал за азербайджанский "Сабаил" и грузинские "Самтредиу", "Рустави" и "Колхети Поти". Кроме того, Имнадзе играл за молодежные сборные Грузии.

Также "Акжайык" объявил о подписании нападающего сборной Беларуси Антона Сороки. Ранее 29-летний футболист выступал в РПЛ за казанский "Рубин", белорусские БАТЭ, "Городею" и "Неман", а также бельгийский "Спортинг Локерен".

За сборную Беларуси провел 17 матчей и забил шесть голов.