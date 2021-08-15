Клуб КПЛ решил подписать чемпиона Европы

Украинский полузащитник Дмитрий Коркишко подпишет контракт с казахстанским "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

31-летний футболист в ближайшее время прибудет в расположение "красно-белых". Последним клубом полузащитника был "Черноморец" (Одесса), за который он сыграл 10 матчей и забил три гола.

Также Коркишко выступал в таких клубах, как "Минск", "Полтава", "Днепр-1", а также турецкие "Гиресунспор" и "Хатайспор".

В 2009 году воспитанник киевского "Динамо" становился чемпионом Европы в составе юношеской сборной Украины до 19 лет.

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