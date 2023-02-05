Клуб КПЛ разгромно проиграл "Пахтакору"

Павлодарский "Аксу" в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции провел третий контрольный матч. Соперником казахстанской команды выступил ташкентский "Пахтакор", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Пахтакора", являющегося 15-кратным чемпионом своей страны.
"Аксу" финишировал на шестом месте в КПЛ-2022.
Отметим, что первый тур нового сезона КПЛ намечен на 4-5 марта. "Аксу" стартует гостевым матчем с "Тоболом".
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