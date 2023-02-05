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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Клуб КПЛ разгромно проиграл "Пахтакору"

Клуб КПЛ разгромно проиграл "Пахтакору"
©instagram.com/fcaqsu

Павлодарский "Аксу" в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции провел третий контрольный матч. Соперником казахстанской команды выступил ташкентский "Пахтакор", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Пахтакора", являющегося 15-кратным чемпионом своей страны.

"Аксу" финишировал на шестом месте в КПЛ-2022.

Отметим, что первый тур нового сезона КПЛ намечен на 4-5 марта. "Аксу" стартует гостевым матчем с "Тоболом".

За всеми трансферными новостями в казахстанском футболе можно следить по этой ссылке.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 26 16 5 5 65-24 53
2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52
3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47
4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42
5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38
6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36
7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32
8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31
9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31
10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30
11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29
12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28
13 Туран 26 6 10 10 25-35 28
14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25

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Метки:
Аксу ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ Узбекистан

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