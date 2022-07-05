Клуб КПЛ расстался с бразильским нападающим

Футбольный клуб "Атырау" отзаявил бразильского нападающего Родриго Аллефа, сообщает корреспондент Vesti.kz.
27-летний форвард перешел в стан "нефтяников" в июле 2021 года. В прошедшем сезоне он сыграл в трех матчах КПЛ и забил один гол. Также в его активе четыре игры в Кубке Казахстана и один гол.
В мае бразилец попал в больницу в тяжелом состоянии. Позже появилась информация, что Аллеф впал в кому из-за заражения сальмонеллезом.
Аллеф до перехода в "Атырау" выступал в составе калининградской "Балтики" из ФНЛ (второй по силе дивизион в России), а до этого защищал цвета малоизвестных клубов из Бразилии и Португалии.
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