Клуб КПЛ принял решение по казахстанскому форварду

"Атырау" объявил об уходе казахстанского форварда Оралхана Омиртаева, сообщают Vesti.kz.

В сезоне-2023 25-летний игрок сыграл за "Атырау" 30 матчей, в которых забил два гола и сделал два ассиста.

Помимо "нефтяников" Омиртаев поиграл в КПЛ за "Шахтер", "Тобол" и "Акжайык". За национальную сборную Казахстана игрок провел пять матчей и забил два гола.