Клуб КПЛ подписал игрока с опытом выступлений в Бундеслиге

Семейский "Елимай" объявил о подписании боснийского защитника Ивана Шараваньи, сообщают Vesti.kz.

27-летний футболист большую часть своей карьеры провел в составе "Адмиры" и "Аустрии Клагенфурт" из австрийской Бундеслиги. Он также выступал за кипрский "Акритас". В "Елимай" легионер перешел из боснийского "Широки Бриега".

По данным Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 300 тысяч евро.