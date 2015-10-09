Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 14:30
 

Клуб КПЛ "отрекся" от известных казахстанских футболистов

  Комментарии

Поделиться
Клуб КПЛ "отрекся" от известных казахстанских футболистов Еркебулан Тунгышбаев. Фото: ©КФФ

Футбольный клуб "Каспий" не ведёт переговоры с казахстанцами Дидаром Жалмуканом, Еркебуланом Тунгышбаевым и Айболом Абикеном, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz

Поделиться

Футбольный клуб "Каспий" не ведёт переговоры с казахстанцами Дидаром Жалмуканом, Еркебуланом Тунгышбаевым и Айболом Абикеном, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz

В актауской команде заявили, что на данный момент приоритетным является вопрос выбора и назначения нового главного тренера, после чего клуб определится с трансферной политикой в зимнее межсезонье. 

Ранее в СМИ вышла информация о возможных переговорах актаусцев с вышеуказанными футболистами. 

Добавим, что Жалмукан и Абикен выступали в составе кызылординского "Кайсара" в КПЛ-2025, а Тунгышбаев вторую половину сезона провел в павлодарском "Иртыше" из первой лиги. Последние двое в разное время вызывались в сборную Казахстана.

Напомним, что "Каспий" стал чемпионом первой лиги Казахстана сезона-2025 и вышел в премьер-лигу-2026.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
5 декабря 01:00   •   не начат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Вест Хэм Юнайтед
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!