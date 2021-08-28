Клуб КПЛ официально подписал двух новых футболистов

"Каспий" объявил о переходе двух новых футболистов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Как информирует пресс-служба актауского клуба, ими стали сербы Ненад Гаврич и Милош Станоевич.
Гаврич ранее выступал за такие команды, как "Напредак Крушевац", "Црвена Звезда", "Младость Лучани", "Мачва Шабац", "Раднички Ниш".
Станоевич прежде играл за "Рад", "Напредак", "Младость", "Раднички Ниш", "Сараево", "Анкарагюджю", "Анкараспор".
"Каспий" после 19 туров занимает восьмое место в таблице КПЛ, набрав 24 очка.
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