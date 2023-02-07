Клуб КПЛ официально объявил о переходе перспективного казахстанского нападающего

ФК "Актобе" официально объявил о подписании контракта с Абылайханом Жумабеком, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В предыдущем сезоне 21-летний казахстанский форвард выступал за родной "Тараз", забив восемь голов в 25 матчах КПЛ. Также отметился шестью голами и двумя ассистами в восьми играх Кубка страны.

"Актобе" занял второе место в КПЛ-2022, а "Тараз" - 12-е. Однако в межсезонье руководство таразцев приняло решение о переходе в первую лигу из-за проблем с лицензированием клуба.

Отметим, что в 2022 году Жумабек дебютировал за сборную Казахстана. В составе национальной команды он провел два матча.

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