Клуб КПЛ объявил решение по главному тренеру: он сотворил историю

Петропавловский "Кызылжар" объявил о продлении контракта с главным тренером Миличем Чурчичем, сообщают Vesti.kz.

44-летний сербский специалист возглавил команду в апреле 2025 года. Под его руководством "Кызылжар" набрал 27 очков и занял девятое место в казахстанской премьер-лиге.

Также под руководством Чурчича "Кызылжар" впервые в истории пробился в полуфинал Кубка Казахстана.

Всего при сербском специалисте петропавловский клуб провел 25 матчей, одержав 7 побед, сыграв 8 раз вничью и потерпев 10 поражений.

"Кызылжар" является третьим казахстанским клубом в тренерской карьере Милича Чурчича: ранее он возглавлял костанайский "Тобол" в сезоне 2022/23, а в сезоне 2012/13 работал ассистентом тренера в "Атырау".


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

