Клуб КПЛ объявил решение по главному тренеру: он сотворил историю

Петропавловский "Кызылжар" объявил о продлении контракта с главным тренером Миличем Чурчичем, сообщают Vesti.kz.

44-летний сербский специалист возглавил команду в апреле 2025 года. Под его руководством "Кызылжар" набрал 27 очков и занял девятое место в казахстанской премьер-лиге.

Также под руководством Чурчича "Кызылжар" впервые в истории пробился в полуфинал Кубка Казахстана.

Всего при сербском специалисте петропавловский клуб провел 25 матчей, одержав 7 побед, сыграв 8 раз вничью и потерпев 10 поражений.

"Кызылжар" является третьим казахстанским клубом в тренерской карьере Милича Чурчича: ранее он возглавлял костанайский "Тобол" в сезоне 2022/23, а в сезоне 2012/13 работал ассистентом тренера в "Атырау".