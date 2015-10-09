Клуб КПЛ объявил о расторжении контракта с воспитанником "Кайрата"

Казахстанский защитник Тимур Рудосельский покинул талдыкорганский "Жетысу" по обоюдному согласию сторон, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Воспитанник алматинского "Кайрата" присоединился к "Жетысу" в начале текущего сезона. В рамках премьер-лиги он провел семь матчей, а всего за команду из Талдыкоргана сыграл 10 встреч - еще две у него в период первого прихода в команду в 2018 году

Помимо чемпионата Казахстана Рудосельский выступал в Израиле, Беларуссии и Армении.