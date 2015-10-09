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КПЛ
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Клуб КПЛ объявил о расторжении контракта с воспитанником "Кайрата"

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Клуб КПЛ объявил о расторжении контракта с воспитанником "Кайрата" ©ФК "Жетысу"

Казахстанский защитник Тимур Рудосельский покинул талдыкорганский "Жетысу" по обоюдному согласию сторон, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Казахстанский защитник Тимур Рудосельский покинул талдыкорганский "Жетысу" по обоюдному согласию сторон, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Воспитанник алматинского "Кайрата" присоединился к "Жетысу" в начале текущего сезона. В рамках премьер-лиги он провел семь матчей, а всего за команду из Талдыкоргана сыграл 10 встреч - еще две у него в период первого прихода в команду в 2018 году

Помимо чемпионата Казахстана Рудосельский выступал в Израиле, Беларуссии и Армении.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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Вторая лига Казахстана 2025   •   Казахстан, Астана   •   Тур 11, мужчины
2 июля 12:30   •   не начат
Женис-М
Женис-М
(Астана)
- : -
Жетысу-М
Жетысу-М
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