Клуб КПЛ объявил о расторжении контракта с воспитанником "Кайрата"

Казахстанский защитник Тимур Рудосельский покинул талдыкорганский "Жетысу" по обоюдному согласию сторон, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Воспитанник алматинского "Кайрата" присоединился к "Жетысу" в начале текущего сезона. В рамках премьер-лиги он провел семь матчей, а всего за команду из Талдыкоргана сыграл 10 встреч - еще две у него в период первого прихода в команду в 2018 году
Помимо чемпионата Казахстана Рудосельский выступал в Израиле, Беларуссии и Армении.
Вторая лига Казахстана 2025 • Казахстан, Астана • Тур 11, мужчины
2 июля 12:30 • не начат
Кто победит в основное время?
Женис-М
Ничья
Жетысу-М
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