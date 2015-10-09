Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Вчера 14:38
 

Клуб КПЛ объявил о переносе матча с многократным чемпионом из Европы

  Комментарии

Поделиться
Клуб КПЛ объявил о переносе матча с многократным чемпионом из Европы ©ФК "Атырау"

ФК "Атырау" в своих соцсетях сообщил о переносе контрольного матча против молдавского "Зимбру", передают Vesti.kz.

Поделиться

ФК "Атырау" в своих соцсетях сообщил о переносе контрольного матча против молдавского "Зимбру", передают Vesti.kz.

Игра была запланирована на 6 февраля в Анталье (Турция).

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильные осадки) запланированный матч перенесён на завтрашний день.

Новое время начала встречи будет сообщено дополнительно", - информировала пресс-служба "нефтяников".


Напомним, в КПЛ-2025 "Атырау" занял предпоследнее, 13 место.

"Зимбру" является восьмикратным чемпионом Молдовы. Это второй результат по количеству титулов в чемпионате этой страны.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Турция   •   Контрольная игра, мужчины
8 февраля   •   не начат
Актобе
Актобе
(Актобе)
- : -
Ротор
Ротор
(Волгоград)
Кто победит в основное время?
Актобе
Ничья
Ротор
Проголосовало 16 человек

Реклама

Живи спортом!