Клуб КПЛ объявил о трансфере чемпиона из Европы

Российский футболист Евгений Козлов перешел в "Акжайык". Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

26-летний игрок способен сыграть как в полузащите, так и в нападении.

Профессиональную карьеру начинал в 2012 году. Выступал за команды "Витязь" (Подольск), "Волга" (Нижний Новгород), "Зенит-2" (Санкт-Петербург), "Динамо" (Санкт-Петербург), "Шахтер" (Солигорск), "Спартак" (Юрмала). В составе спартаковцев становился чемпионом Латвии в 2016 и 2017 годах.

Последним его клубом был "Вентспилс", за который в прошлом сезоне забил 11 голов в 26 матчах.

В разное время вызывался в юношеские и молодежную сборные России.

Напомним, что "Акжайык" является одним из кандидатов на участие в КПЛ-2021. В межсезонье уральцы на пост главного тренера назначили 43-летнего украинца Владимира Мазяра, который в сезоне 2018 года уже был наставником клуба.

КПЛ-2021 стартует в марте, первый тур будет разбит на два дня, 14 марта "Акжайык" сыграет с "Тоболом". Более подробно с календарем игр чемпионата Казахстана можно ознакомиться здесь.

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