Клуб КПЛ объявил о подписании молодого легионера

Украинский полузащитник Артур Мурза стал игроком павлодарского "Аксу", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

22-летний футболист в прошлом сезоне выступал за "Кызыл-Жар". В петропавловском клубе он находился на правах аренды. В КПЛ-2022 он провел восемь матчей, но результативными действиями не отметился.

Мурза является воспитанником украинского "Мариуполя". Выступал за "Волынь", "Авангард", "Горняк-Спорт", "Оболонь" и "Металлист", а также за латвийскую "Валмиеру".

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