Клуб КПЛ объявил о новом соглашении с экс-голкипером молодежной сборной Казахстана

25-летний голкипер Игорь Трофимец продолжит выступать за "Шахтер". Об этом сообщает пресс-служба карагандинского клуба.

Трофимец перебрался в состав "горняков" в июле текущего года и провел два матча в премьер-лиге ("Шахтер" 3:1 "Жетысу", "Тобол" 4:1 "Шахтер") и три в Кубке Казахстана (два сухих матча).

Прежде он играл за "Актобе" и его молодежные команды, также в свое время привлекался в юношеские и молодежную сборные Казахстана.

Напомним, что ранее "Шахтер" не смог договориться со своим защитником Ескендиром Кыбыраем, который предпочел продолжить карьеру в "Актобе".