Клуб КПЛ объявил даты и место предсезонных сборов

Петропавловский "Кызылжар" назвал даты и место предсезонных сборов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
в рамках подготовки к новому сезону северяне отправятся в Турцию 9 января на учебно-тренировочные сборы.
Первый УТС продлится с девятого по 25 января. Вторые сборы запланированы с 29 января по 23 февраля.
Во время обоих тренировочных сборов команда проведёт ряд контрольных игр. Список соперников будет объявлен позже.
