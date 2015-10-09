Клуб КПЛ объявил даты и место предсезонных сборов

Петропавловский "Кызылжар" назвал даты и место предсезонных сборов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

в рамках подготовки к новому сезону северяне отправятся в Турцию 9 января на учебно-тренировочные сборы.

Первый УТС продлится с девятого по 25 января. Вторые сборы запланированы с 29 января по 23 февраля.

Во время обоих тренировочных сборов команда проведёт ряд контрольных игр. Список соперников будет объявлен позже.

