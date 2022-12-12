Клуб КПЛ нацелился на полузащитника "Астаны" и сборной Казахстана

Актауский "Каспий" намерен серьезно усилить линию полузащиты, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб предложил контракт одному из лидеров сборной Казахстана Аслану Дарабаеву из "Астаны".

33-летний полузащитник может покинуть столичный клуб, где не пользуется доверием главного тренера Григория Бабаяна.

В КПЛ-2022 на счету Дарабаева 24 матча, в которых он забил дважды и семь раз ассистировал своим партнерам.

Также он сыграл шесть матчей за сборную Казахстана в Лиге наций и помог занять ей первое место в своей группе. В гостевом матче против Словакии на его счету победный гол.

Ранее Аслан Дарабаев уже выступал за "Каспий" в сезоне-2021. Тогда он забил четыре гола и сделал три голевые передачи в 24 матчах чемпионата.

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