Клуб КПЛ нацелился на призера чемпионата Европы

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун может перейти в клуб чемпионата Казахстана, сообщает телеграм-канал "Ухо".
Команда из Беларуси проиграла в Лиге конференций турецкому "Коньяспору" (0:3), а у футболиста недопонимание с главным тренером - Александром Михайловым.
"Перед горе-руководителем стоит выбор: Драгун - Михайлов. После прилета команды в Беларусь выбор будет сделан. У Стаса имеется конкретное предложение из Казахстана. Руководство ведет переговоры с Александром Ермаковичем", - пишет источник.
Добавим, что 34-летний Драгун вместе с молодежной сборной выигрывал бронзу чемпионата Европы.
Кто из казахстанских клубов может пробиться в следующую стадию ЛК? Оцениваем шансы
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