Клуб КПЛ может дать шанс Улану Конысбаеву

Бывший футболист сборной Казахстана Улан Конысбаев может вернуться в большой футбол, сообщает корреспондент Vesti.kz. 31-летний полузащитник последний раз выходил на поле в составе кокшетауского "Окжетпеса", однако не смог пробиться в основной состав команды.

В сезоне-2019 на его счету три матча в КПЛ, а также одна игра во второй лиге за молодежную команду синегорцев.

"Тараз" рассматривает возможность возвращения своего воспитанника в команду во время летнего трансферного окна.

В настоящее время Конысбаев находится в статусе свободного агента. Ранее в его услугах был заинтересован "Махтаарал" из Туркестанской области. Официально о завершении карьеры футболист не объявлял.

Полузащитник перестал стабильно выходить на поле после полученной тяжелой травмы в товарищеской встрече против Китая в июне 2016 года.

Ранее Конысбаев защищал цвета родного "Тараза", "Астаны", "Шахтера", "Актобе" и "Атырау". За сборную Казахстана сыграл 32 матча и забил три гола.

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