Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Вчера 18:35
 

Клуб КПЛ хочет вернуть экс-игрока "Милана" в сборную Казахстана

  Комментарии

Поделиться
Клуб КПЛ хочет вернуть экс-игрока "Милана" в сборную Казахстана Александр Меркель. ©Depositphotos/alizadastudios

Полузащитник столичного "Жениса" Александр Меркель может вернуть казахстанское гражданство, корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Полузащитник столичного "Жениса" Александр Меркель может вернуть казахстанское гражданство, корреспондент Vesti.kz.

33-летний футболист будет заявлен за клуб в качестве гражданина Германии, однако "Женис" сделает всё возможное, чтобы тот по ходу сезона вновь получил казахстанский паспорт.

В случае, если Меркелю и его клубу удастся это сделать, он сможет вернуться в сборную Казахстана.

Ранее в Казахстанской федерации футбола заявляли, что не принимают активного участия в вопросе восстановления гражданства футболиста.

По сообщениям казахстанских и зарубежных СМИ, Меркель был лишен казахстанского паспорта в 2019 году.

Добавим, что уроженец Алматы выступал за такие клубы, как "Милан", "Удинезе", "Дженоа", "Уотфорд", "Хераклес", "Газиантеп", а также команды из Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ. За сборную Казахстана провел три матча.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
6 февраля 21:15   •   не начат
Краснодар
Краснодар
(Краснодар)
- : -
Зенит
Зенит
(Санкт-Петербург)
Кто победит в основное время?
Краснодар
Ничья
Зенит
Проголосовало 84 человек

Реклама

Живи спортом!