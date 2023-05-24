Клуб чемпионата Казахстана проиграл семь матчей подряд

Павлодарский "Аксу" потерпел семь поражений подряд в КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Последнюю победу павлодарцы одержали 1 апреля над "Мактааралом" (2:1). Затем были поражения от "Окжетпеса (0:3), "Кызыл-Жара" (0:2), "Атырау" (1:2), "Актобе" (1:2), "Каспия" (0:1), "Шахтера" (1:2) и "Астаны" (0:1).
Начало неутешительной серии пришлось на работу украинского специалиста Руслана Костышина. Затем, команду принял казахстанец Вахид Масудов. При нем павлодарцы проиграли четыре матча кряду.
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