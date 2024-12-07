Клуб из Азербайджана хочет перехватить узбекского форварда "Ордабасы"

Нападающий "Ордабасы" Жасурбек Яхшибоев входит в сферу интересов азербайджанского "Нефтчи" и может перейти туда в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Игрок отлично проявил себя в Шымкенте и его хотят сохранить, но в дело вмешался другой клуб:

"Руководство "Ордабасы" хочет сохранить одного из своих лидеров, но представители Яхшибоева уже ведут переговоры с одним из известных клубов Азербайджана. С его помощью "Нефтчи" намерен укрепить линию нападения и подняться выше восьмого места в текущей турнирной таблице", — пишет Championat.asia.

В чемпионате Казахстана сезоне-2024 Яхшибоев сыграл за "Ордабасы" 15 матчей, в которых забил девять мячей и отдал три результативные передачи.