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Клуб из Азербайджана хочет перехватить узбекского форварда "Ордабасы"

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Клуб из Азербайджана хочет перехватить узбекского форварда "Ордабасы" ©ФК "Ордабасы"

Нападающий "Ордабасы" Жасурбек Яхшибоев входит в сферу интересов азербайджанского "Нефтчи" и может перейти туда в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz

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Нападающий "Ордабасы" Жасурбек Яхшибоев входит в сферу интересов азербайджанского "Нефтчи" и может перейти туда в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz

Игрок отлично проявил себя в Шымкенте и его хотят сохранить, но в дело вмешался другой клуб: 

"Руководство "Ордабасы" хочет сохранить одного из своих лидеров, но представители Яхшибоева уже ведут переговоры с одним из известных клубов Азербайджана. С его помощью "Нефтчи" намерен укрепить линию нападения и подняться выше восьмого места в текущей турнирной таблице", — пишет Championat.asia.

В чемпионате Казахстана сезоне-2024  Яхшибоев сыграл за "Ордабасы" 15 матчей, в которых забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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