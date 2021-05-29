Классические схемы против разнообразия и вариаций. Изменятся ли при Бердыеве игровые формации "Кайрата"?

"Кайрат" при Алексее Шпилевском стабильно исповедует одну схему. Корреспондент Vesti.kz рассуждает о том, нужно ли белорусскому специалисту следовать рекомендациям ныне советника председателя наблюдательного совета клуба Курбана Бердыева, который прибегал к другим формациям.

Шпилевский пытался играть по-разному. Белорус прибегал к популярной схеме с тремя центральными защитниками. Однако этот опыт оказался провальным. В итоге Шпилевский нашел оптимальное построение, благодаря которому в прошлом сезоне выиграл чемпионство. Он избрал классическую формацию 4-4-2, ставшей самой рабочей и успешной в "золотом" сезоне.

В текущем году наставник алматинцев вновь попробовал сыграть с тремя защитниками. Было это в матче 1/2 финала Суперкубка Казахстана против "Тобола" (3:3 и 2:4 по пенальти). После трех пропущенных голов он вновь отошел от этой идеи, прибегнув к излюбленному построению.

Впрочем, уже по ходу чемпионата Шпилевский упорно гнул свою линию, даже когда необходимо было менять формацию и более гибко использовать игроков, имеющихся в наличии. Тем более, что некоторые из них отличаются универсализмом и способностью закрывать не одну позицию.

Любопытно, будет ли Курбан Бердыев рекомендовать Шпилевскому применять разные схемы? Сам 68-летний специалист в недавней работе с "Рубином" и "Ростовом" зачастую играл с тремя защитниками - 3-5-2 и 3-4-3. Бывали в его арсенале и менее атакующие схемы вроде 5-4-1, а также 4-2-3-1 и 4-1-4-1.

Как видим, Бердыев по максимуму использовал предоставленные ресурсы, не боясь изменять построения. Интересно, способен ли на то же самое Шпилевский, тренерский багаж которого намного скромнее именитого коллеги.

Вообще любопытно, каких именно аспектов относительно основного состава коснутся рекомендации советника клуба и как разнообразится игра команды.

Отметим, что в 14-м туре "Кайрат" минимально обыграл на своем поле "Кайсар" (1:0). Пока алматинцы отстают на девять очков от лидирующей "Астаны" и на четыре от "Тобола". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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