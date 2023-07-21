От киевского "Динамо" до Евро-2020. "Ордабасы" совершил главный трансфер лета в КПЛ

Состав "Ордабасы" был достаточно сильным, но летом шымкентцы совершили еще несколько заметных сделок. По мнению корреспондента Vesti.kz, наиболее любопытным трансфером стало подписание украинского полузащитника Евгения Макаренко.

Слухи о переходе Макаренко ходили еще зимой, но в итоге хавбека пригласили только сейчас. Последние полгода украинец провел в венгерском "Фехерваре" и, надо сказать, был там полезен и востребован.

У Макаренко в целом очень впечатляющий бэкграунд по меркам чемпионата Казахстана. Он провел несколько лет в киевском "Динамо", где в том числе играл в основной стадии Лиги чемпионов.

Кроме того, Евгений несколько лет выступал в чемпионате Бельгии, в том числе в топ-клубе - "Андерлехте". Да, Евгению 32 года и вероятно, он прошел пик своей карьеры. Но это не тот случай, когда в КПЛ приходит статусный игрок испытывавший проблемы в последние годы. В предыдущих трех сезонах у хавбека: 28 матчей в сезоне-2020/21 за "Кортрейк", 29 матчей за "Фехервар" в сезоне-2021/22 и 17 матчей за тот же "Фехервар" в сезоне-2022/23 (повторимся, в ходе весенней части сезона в Бельгии он был прочным игроком основы).

Еще одна важнейшая строка в резюме Макаренко - сборная Украины. За "жовто-блакитных" Евгений сыграл 15 матчей, не так много, но надо понимать, что в средней линии сборной Украины всегда была высокая конкуренция. При этом Макаренко ездил на Евро-2020 и даже зацепил там пару матчей в плей-офф.

Макаренко называл своим кумиром Модрича и такой ответ в какой-то степени олицетворяет принципы игры самого Евгения. Украинец действует как разыгрывающий опорник, хорошо оснащен технически, способен связывать игру в центре поля.

У "Ордабасы" не было игрока в центре поля с такими характеристиками, опытом и классом. К тому же Макаренко левоногий футболист и это тоже расширяет вариативность в средней линии шымкентцев. Макаренко может создать сбалансированный дуэт с Асхатом Тагыбергеном и добавить интеллекта командной игре "Ордабасы".

С точки зрения атаки Евгений редко проявляет себя по части результативных действий, хотя удар у него поставленный и нельзя назвать это слабым качествам. Вот пару ярких примеров:

В Казахстане летнее трансферное окно закрывается уже на следующей неделе и пока именно переход Макаренко в "Ордабасы" выглядит самым громким и потенциально наиболее полезным. И теперь команда Александра Седнева абсолютно равный конкурент "Астане" в борьбе за чемпионство в КПЛ, а также коллектив, способный (исходя из кадрового наполнения) произвести сенсацию в противостоянии с "Легией" в квалификации Лиги конференций.

Фото: ФК "Ордабасы"©, transfermarkt©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 16 12 3 1 34-11 39 2 Астана 16 12 2 2 23-13 38 3 Актобе 15 9 4 2 28-13 31 4 Кайрат 15 8 3 4 29-22 27 5 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 15 6 4 5 18-19 22 8 Кайсар 15 6 2 7 18-19 20 9 Жетысу 15 6 1 8 15-23 19 10 Шахтер 15 4 3 8 17-21 15 11 Окжетпес 16 4 2 10 14-21 14 12 Мактаарал 16 3 2 11 15-23 11 13 Каспий 15 2 4 9 15-27 10 14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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