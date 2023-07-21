От киевского "Динамо" до Евро-2020. "Ордабасы" совершил главный трансфер лета в КПЛ

Состав "Ордабасы" был достаточно сильным, но летом шымкентцы совершили еще несколько заметных сделок. По мнению корреспондента Vesti.kz, наиболее любопытным трансфером стало подписание украинского полузащитника Евгения Макаренко.
Слухи о переходе Макаренко ходили еще зимой, но в итоге хавбека пригласили только сейчас. Последние полгода украинец провел в венгерском "Фехерваре" и, надо сказать, был там полезен и востребован.
У Макаренко в целом очень впечатляющий бэкграунд по меркам чемпионата Казахстана. Он провел несколько лет в киевском "Динамо", где в том числе играл в основной стадии Лиги чемпионов.
Кроме того, Евгений несколько лет выступал в чемпионате Бельгии, в том числе в топ-клубе - "Андерлехте". Да, Евгению 32 года и вероятно, он прошел пик своей карьеры. Но это не тот случай, когда в КПЛ приходит статусный игрок испытывавший проблемы в последние годы. В предыдущих трех сезонах у хавбека: 28 матчей в сезоне-2020/21 за "Кортрейк", 29 матчей за "Фехервар" в сезоне-2021/22 и 17 матчей за тот же "Фехервар" в сезоне-2022/23 (повторимся, в ходе весенней части сезона в Бельгии он был прочным игроком основы).
Еще одна важнейшая строка в резюме Макаренко - сборная Украины. За "жовто-блакитных" Евгений сыграл 15 матчей, не так много, но надо понимать, что в средней линии сборной Украины всегда была высокая конкуренция. При этом Макаренко ездил на Евро-2020 и даже зацепил там пару матчей в плей-офф.
Макаренко называл своим кумиром Модрича и такой ответ в какой-то степени олицетворяет принципы игры самого Евгения. Украинец действует как разыгрывающий опорник, хорошо оснащен технически, способен связывать игру в центре поля.
У "Ордабасы" не было игрока в центре поля с такими характеристиками, опытом и классом. К тому же Макаренко левоногий футболист и это тоже расширяет вариативность в средней линии шымкентцев. Макаренко может создать сбалансированный дуэт с Асхатом Тагыбергеном и добавить интеллекта командной игре "Ордабасы".
С точки зрения атаки Евгений редко проявляет себя по части результативных действий, хотя удар у него поставленный и нельзя назвать это слабым качествам. Вот пару ярких примеров:
В Казахстане летнее трансферное окно закрывается уже на следующей неделе и пока именно переход Макаренко в "Ордабасы" выглядит самым громким и потенциально наиболее полезным. И теперь команда Александра Седнева абсолютно равный конкурент "Астане" в борьбе за чемпионство в КПЛ, а также коллектив, способный (исходя из кадрового наполнения) произвести сенсацию в противостоянии с "Легией" в квалификации Лиги конференций.
Фото: ФК "Ордабасы"©, transfermarkt©
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