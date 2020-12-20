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КФФ предложили новую систему розыгрыша Кубка Казахстана

Турнир может стать проверкой кандидатов в сборную.

КФФ предложили новую систему розыгрыша Кубка Казахстана
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz выступил с предложением относительно формата розыгрыша Кубка страны в будущем сезоне. Предложенные нововведения могут помочь национальной сборной при формировании состава на стартовые матчи отборочного цикла ЧМ-2022. 

- Павел Петрович, не утихает полемика о кризисе в казахстанском футболе. Много критики в адрес федерации и клубов, которые должны готовить квалифицированных футболистов для сборных команд. Здесь возникает вопрос: что нужно сделать, чтобы такие футболисты появились? Скажите, есть ли какая-то проблема или неотложная задача, решение которых послужили бы точкой опоры, чтобы процесс подготовки заработал в ближайшее время? Не в теории или в перспективе, а на практике, в реальных условиях настоящего времени?


- Прежде всего напомню об известной всем истине, что конституция является основным законом в любой стране, который должен исполняться гражданами и общественными институтами. Программы развития футбола, утвержденные федерациями, должны исполняться всеми субъектами этого вида спорта. Казахстан не является исключением, где футбольным законом, в настоящее время, является стратегия "Вперед, футбол! Алға, Qazaqstan!" на 2018-2022 годы и Устав КФФ. Ответ на поставленный вопрос можно найти в этих двух документах.

Устав определил, как одну из основных задач - совершенствование системы соревнований. Очень правильный тезис, так как в любом учебнике по спорту записано, что участие в соревнованиях является главным фактором развития мастерства спортсмена. В дорожной карте стратегии есть пункт, который обязывает проводить тестирование физических и технических качеств футболистов.

Физическая подготовка напрямую влияет на результаты сборных команд. По ней можно оценивать футболиста и квалификацию тренера, который подготовил (или не подготовил) футболиста к соревнованию. Чтобы что-то улучшить или повысить, нужно знать свой уровень и четко представлять тот уровень, который позволит добиваться результата. А это правильно построенный учебный процесс. Другого пути спортивная наука не придумала.

У аналитической группы CreoSoccer.kz есть предложение по проведению Кубка страны в марте 2021 года. Матчи Кубка  можно рассматривать, как генеральная репетиция перед Чемпионатом РК. Перед играми провести тестирование кандидатов в сборную по физической подготовке.

1. К участию допускаются команды премьер-лиги, которые разбиваются на группы.
2. Место и сроки проведения определяет Федерация.
3. Победители групп определяют полуфиналистов Кубка.

Для полноценной подготовки к матчу с Францией необходимо десять-десять дней. В этой связи желательно провести Кубок страны в период до 18-19 марта. Тестирование кандидатов перед играми Кубка. Для этого достаточно 1-2 дня.

Имея объективные (количественные) данные по уровню подготовленности кандидатов, тренеры сборной могут составить индивидуальные планы для каждого футболиста.

- Подход вашей группы к системе соревнований на Кубок может быть использован для формирования молодежной сборной? Кстати, как вы относитесь к назначению Кайрата Нурдаулетова главным тренером "молодежки" и Игоря Авдеева директором департамента сборных команд?

- Отношусь положительно, хорошо их знаю по совместной работе.
Кайрата, как действующего футболиста в далеком 2000 году, когда он только начинал играть в команде "Кайрат-ЦСКА". Затем по работе в молодежной сборной, когда он помогал Александру Москаленко.

С Игорем знаком с момента его учебы в училище олимпийского резерва. Затем в команде "Мунайши", в которой работал вместе с Бердыевым. И несколько лет по работе в Академии "Кайрата".

Что касается нашего предложения, то его можно использовать не только для отбора футболистов в "молодежку", но и для отбора в детско-юношеские сборные, которые должны формироваться поэтапно, по территориальному принципу-сборные: "север", "юг", "запад", "восток".

 

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Метки:
КПЛ-2020 Сборная РК по футболу

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