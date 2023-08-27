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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Кекер высказался о победе "Кайрата" над "Астаной" и травме Сейдахмета

Кекер высказался о победе "Кайрата" над "Астаной" и травме Сейдахмета
©ФК "Кайрат"

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер высказался о победе над "Астаной" (1:0) в матче 21-го тура чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz

"Появились новости на неделе о Кайрате Советаевиче, надеюсь, что скоро он вернется в нашу семью. Еще был знаковый момент - Еркебулан Сейдахмет сделал предложение девушке. В последний год те шаги, которые он делает, придают ему развитие, пусть продолжает. Что касается его замены, он упал на руку, возможно, это перелом. Ждем заключение медиков. 

Замены? Те, кто вышел со скамейки, оживили игру, добавили энергию. Поменяли игроков, потому что видели, что нужно добавить агрессии, прессинга.

Отсутствие Шушеначева в сборной? Надо Артура спросить, что он чувствует. На данный момент только Швырев получил вызов. Ребята работают, тренерский штаб сборной сделал свой выбор", - заявил Кекер. 

"Кайрат" по итогам прошедшего тура располагается на пятом месте в КПЛ, набрав 35 очков. 

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 20 15 4 1 40-14 49
2 Актобе 21 11 8 2 37-19 41
3 Астана 20 12 4 4 24-16 40
4 Кызылжар 20 11 3 6 22-17 36
5 Кайрат 21 10 5 6 37-29 35
6 Тобол 19 8 4 7 20-24 28
7 Атырау 21 7 7 7 22-26 28
8 Кайсар 21 7 5 9 24-25 26
9 Жетысу 21 7 4 10 20-29 25
10 Шахтер 21 6 5 10 25-29 23
11 Мактаарал 19 5 3 11 21-26 18
12 Окжетпес 20 5 3 12 19-29 18
13 Каспий 21 3 6 12 24-37 15
14 Аксу Пв 21 4 3 14 20-35 15

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Метки:
Кайрат ФК Астана ФК Сейдахмет Еркебулан КПЛ

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