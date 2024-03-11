В Казахстанской федерации футбола состоялась громкая отставка

В связи с переходом на другую работу первый вице-президент Казахстанской федерации футбола Олжас Абраев покинул свой пост, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Абраев избран на должность генерального директора медиа-группы Sport Plus Qazaqstan. Вместе с тем, учитывая его многолетний опыт в казахстанском футболе, он останется советником президента Казахстанской федерации футбола и продолжит консультационную деятельность по международным проектам КФФ.

Напомним, Абраев в разное время занимал и другие посты в КФФ. Также он был директор департамента футзала при КФФ и обслуживал матчи национального чемпионата.