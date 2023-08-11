Казахстанский талант вернулся из российского клуба в "Кайрат"

Полузащитник "Кайрата" Галымжан Кенжебек не убедил российский клуб "СКА Хабаровск" и вернулся на родину, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболист проходил краткосрочный просмотр в составе клуба первой лиги России. Однако до предложения о контракте дело не дошло. 20-летний игрок уже вернулся в расположение "Кайрата".
В этом сезоне вингер алматинского клуба провел семь матчей в чемпионате Казахстана.
Добавим, что в январе 2023 года Кенжебек также ездил на просмотр в российский клуб, тогда это была команда "Краснодар-2", но закрепиться в составе "быков" казахстанцу не удалось.
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