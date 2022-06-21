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Казахстанский нападающий вернулся из России и перешел в "Ордабасы"

Казахстанский нападающий вернулся из России и перешел в "Ордабасы"
©ФК "Олимп-Долгопрудный"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Экс-нападающий молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров в ближайшее время официально станет игроком "Ордабасы". Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк

"Акмаль на просмотре? Нет, он приехал подписывать контракт с "Ордабасы". Все согласовано. Когда трансферное окно откроется, его зарегистрируют. Контракт до конца года", - заявил Селюк. 

Сезон 2021/22 Бахтияров провел в российском клубе "Олимп-Долгопрудный", выступающем в ФНЛ. В 24 матчах казахстанец отметился одним голом и ассистом. 

Напомним, что Бахтияров является воспитанником алматинского "Кайрата". С 2017 года он привлекался к тренировкам с главной командой. Транзитом через армянский "Арцах" в 2019 году перешел в "Сочи", а в 2021 году часть сезона провел в "Жетысу". 

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 7 3 3 28-12 24
2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22
3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21
4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21
5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20
6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19
7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19
8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17
9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16
10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15
11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13
12 Туран 11 2 6 3 7-10 12
13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12
14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Бахтияров Акмаль Трансфер

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