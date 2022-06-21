Казахстанский нападающий вернулся из России и перешел в "Ордабасы"

Экс-нападающий молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров в ближайшее время официально станет игроком "Ордабасы". Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.
"Акмаль на просмотре? Нет, он приехал подписывать контракт с "Ордабасы". Все согласовано. Когда трансферное окно откроется, его зарегистрируют. Контракт до конца года", - заявил Селюк.
Сезон 2021/22 Бахтияров провел в российском клубе "Олимп-Долгопрудный", выступающем в ФНЛ. В 24 матчах казахстанец отметился одним голом и ассистом.
Напомним, что Бахтияров является воспитанником алматинского "Кайрата". С 2017 года он привлекался к тренировкам с главной командой. Транзитом через армянский "Арцах" в 2019 году перешел в "Сочи", а в 2021 году часть сезона провел в "Жетысу".
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