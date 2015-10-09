Казахстанский клуб усилился бывшим защитником "Лацио"

Футбольный клуб "Атырау" объявил о подписании контракта с 30-летним хорватским защитником Франьо Прце, передают Vesti.kz.
В составе "зелено-белых" он будет выступать под 71-м номером.
Главные факты о новичке:
Знаком с КПЛ: хорватский футболист уже имеет опыт выступлений в Казахстане. В 2025 году он защищал цвета кокшетауского "Окжетпеса".
Европейский бэкграунд: Прце начинал свой путь в сплитском "Хайдуке" и находился в системе итальянского "Лацио".
Богатая география: в послужном списке игрока значатся итальянская "Брешиа", кипрская "Омония", украинские "Карпаты", хорватские "Вараждин" и "Славен", словенский "Копер" и болгарский "Спартак" (Варна).
Предыдущий клуб: последним местом работы защитника был румынский "Петролул".
На момент перехода Франьо Прце "Атырау" занимает восьмое место в турнирной таблице КПЛ, имея в своем активе 18 очков после 15 сыгранных матчей.
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