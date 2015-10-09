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КПЛ
Вчера 14:50
 

Казахстанский клуб усилился бывшим защитником "Лацио"

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Казахстанский клуб усилился бывшим защитником "Лацио" ©ФК "Атырау"

Футбольный клуб "Атырау" объявил о подписании контракта с 30-летним хорватским защитником Франьо Прце, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Атырау" объявил о подписании контракта с 30-летним хорватским защитником Франьо Прце, передают Vesti.kz.

В составе "зелено-белых" он будет выступать под 71-м номером.

Главные факты о новичке:

Знаком с КПЛ: хорватский футболист уже имеет опыт выступлений в Казахстане. В 2025 году он защищал цвета кокшетауского "Окжетпеса".

Европейский бэкграунд: Прце начинал свой путь в сплитском "Хайдуке" и находился в системе итальянского "Лацио".

Богатая география: в послужном списке игрока значатся итальянская "Брешиа", кипрская "Омония", украинские "Карпаты", хорватские "Вараждин" и "Славен", словенский "Копер" и болгарский "Спартак" (Варна).

Предыдущий клуб: последним местом работы защитника был румынский "Петролул".

На момент перехода Франьо Прце "Атырау" занимает восьмое место в турнирной таблице КПЛ, имея в своем активе 18 очков после 15 сыгранных матчей.


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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 16 12 4 0 28-9 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
5 Астана 16 7 5 4 22-17 26
6 Актобе 16 7 4 5 20-15 25
7 Улытау 16 6 5 5 13-15 23
8 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
9 Жетысу 16 4 6 6 21-24 18
10 Женис 16 4 6 6 13-19 18
11 Кайсар 17 3 9 5 13-19 18
12 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
13 Тобол 16 4 3 9 16-24 15
14 Каспий 16 4 2 10 12-20 14
15 Алтай УК 16 2 7 7 11-18 13
16 Иртыш 16 1 8 7 14-21 11

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Шымкент   •   Тур 16, мужчины
Вчера 20:00   •   закончен
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