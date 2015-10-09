Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Вчера 20:30
 

Казахстанский клуб усилил защиту опытным иностранцем

©fco.com.ua

Состав футбольного клуба "Улытау" пополнил украинский центральный защитник Глеб Бухал, передают Vesti.kz.

Игрок обладает солидным международным опытом. В разные годы выступал за украинские клубы "Александрия", "Металлист 1925", "Кривбасс", "Чайка" и "Львов".

Игрок обладает солидным международным опытом. В разные годы выступал за украинские клубы "Александрия", "Металлист 1925", "Кривбасс", "Чайка" и "Львов".

Также в его карьере были польские клубы "Рейсовия Жевуш", "Хойничанка", болгарский "Хебръ" и чешский "Оломоуц".

Последний клуб игрока - армянский "Ван".

Профиль игрока

Возраст: 30 лет
Рост: 1,90 м
Позиция: центральный защитник


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

