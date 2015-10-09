Казахстанский клуб усилил защиту опытным иностранцем

Состав футбольного клуба "Улытау" пополнил украинский центральный защитник Глеб Бухал, передают Vesti.kz.
Игрок обладает солидным международным опытом. В разные годы выступал за украинские клубы "Александрия", "Металлист 1925", "Кривбасс", "Чайка" и "Львов".
Также в его карьере были польские клубы "Рейсовия Жевуш", "Хойничанка", болгарский "Хебръ" и чешский "Оломоуц".
Последний клуб игрока - армянский "Ван".
Профиль игрока
Возраст: 30 лет
Рост: 1,90 м
Позиция: центральный защитник
