Казахстанский клуб усилил защиту опытным иностранцем

Состав футбольного клуба "Улытау" пополнил украинский центральный защитник Глеб Бухал, передают Vesti.kz.

Игрок обладает солидным международным опытом. В разные годы выступал за украинские клубы "Александрия", "Металлист 1925", "Кривбасс", "Чайка" и "Львов".

Также в его карьере были польские клубы "Рейсовия Жевуш", "Хойничанка", болгарский "Хебръ" и чешский "Оломоуц".

Последний клуб игрока - армянский "Ван".

Профиль игрока

Возраст: 30 лет

Рост: 1,90 м

Позиция: центральный защитник

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!